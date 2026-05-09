От Томска до Куала-Лумпура: колонны "Бессмертного полка" на улицах мира

Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Анкаре. К акции присоединились многие представители стран СНГ. Посол России в Турции Сергей Вершинин рассказал, что памятные акции в честь Дня Победы проходят в разных городах Турции, в том числе в Анталье, Стамбуле и Трабзоне.