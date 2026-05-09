"Ланс" обыграл "Нант" и продолжает борьбу за победу в Лиге 1

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Ланс" обыграл "Нант" в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Лансе завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Автором гола на 79-й минуте стал Мезиан Соарес.
08 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
79’ • Mezian Soares
(Andrija Bulatovic)
"Ланс" с 67 очками гарантировал себе минимум второе место в турнирной таблице Лиги 1. Команда стала недосягаемой для идущего третьим "Лиона" (60 очков). Благодаря месту в топ-3 таблицы чемпионата "Ланс" гарантированно примет участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
"Нант" лишился шансов на сохранение прописки в главном по статусу чемпионате страны. Клуб с 23 очками идет предпоследним, 17-м.
"Ланс" отстает на три очка от лидирующего "Пари Сен-Жермен", который не сыграл свой матч в текущем туре. При этом "Ланс" примет "ПСЖ" 13 мая в рамках перенесенной из-за участия парижан в Лиге чемпионов встрече 29-го тура. "Нант" в 34-м туре, игры которого пройдут 17 мая, примет "Тулузу".
