Дорофеев помог "Вегасу" обыграть "Анахайм"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 6:2.
- В составе «Вегаса» хет-трик оформил Митч Марнер, а российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев отдали по одной результативной передаче.
- «Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде обыграл "Анахайм Дакс" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Митч Марнер (20, 30, 38-я минуты), а также по шайбе забросили Ши Теодор (2), Брейден Макнэбб (13) и Бретт Хауден (59). У "Анахайма" отличились Беккетт Сеннеке (47) и Крис Крайдер (56).
09 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
46:30 • Beckett Sennecke
55:09 • Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
01:06 • Ши Теодор
(Джек Айкел, Марк Стоун)
12:13 • Брэйден Макнэбб
19:55 • Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Колтон Сиссонс)
29:19 • Митчелл Марнер
37:56 • Митчелл Марнер
58:04 • Бретт Хауден
Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев отдали по одной результативной передаче. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
"Вегас" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч пройдет 10 мая в Анахайме, после чего серия вернется в Парадайс.
В другом матче дня "Монреаль Канадиенс" на выезде обыграл "Баффало Сэйбрз" со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) и сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1.
Дорофеев рассказал о том, как спас "Вегас" в Кубке Стэнли
30 апреля, 12:04