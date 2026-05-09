Рейтинг@Mail.ru
Дорофеев помог "Вегасу" обыграть "Анахайм" - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:46 09.05.2026 (обновлено: 12:11 09.05.2026)
Дорофеев помог "Вегасу" обыграть "Анахайм"

Передача Дорофеева помогла "Вегасу" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Вегаса" Павел Дорофеев
Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Пресс-служба "Вегаса"
Павел Дорофеев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вегас Голден Найтс» обыграл «Анахайм Дакс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 6:2.
  • В составе «Вегаса» хет-трик оформил Митч Марнер, а российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев отдали по одной результативной передаче.
  • «Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" на выезде обыграл "Анахайм Дакс" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 6:2 (3:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Митч Марнер (20, 30, 38-я минуты), а также по шайбе забросили Ши Теодор (2), Брейден Макнэбб (13) и Бретт Хауден (59). У "Анахайма" отличились Беккетт Сеннеке (47) и Крис Крайдер (56).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 мая 2026 • начало в 04:30
Завершен
Анахайм
2 : 6
Вегас
46:30 • Beckett Sennecke
(Алекс Киллорн, Микаэль Гранлунд)
55:09 • Крис Крайдер
(Трой Терри, Лео Карлссон)
01:06 • Ши Теодор
(Джек Айкел, Марк Стоун)
12:13 • Брэйден Макнэбб
(Митчелл Марнер)
19:55 • Митчелл Марнер
(Павел Дорофеев, Колтон Сиссонс)
29:19 • Митчелл Марнер
(Ши Теодор, Бретт Хауден)
37:56 • Митчелл Марнер
(Вильям Карллсон, Иван Барбашев)
58:04 • Бретт Хауден
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российские нападающие "Вегаса" Павел Дорофеев и Иван Барбашев отдали по одной результативной передаче. Защитник "Анахайма" Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
"Вегас" вышел вперед в серии до четырех побед - 2-1. Четвертый матч пройдет 10 мая в Анахайме, после чего серия вернется в Парадайс.
В другом матче дня "Монреаль Канадиенс" на выезде обыграл "Баффало Сэйбрз" со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) и сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1.
Хоккеист Вегас Голден Найтс Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Дорофеев рассказал о том, как спас "Вегас" в Кубке Стэнли
30 апреля, 12:04
 
ХоккейСпортМитч МарнерШи ТеодорБретт ХауденВегас Голден НайтсАнахайм ДаксМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)Павел Дорофеев (хоккей)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала