Рейтинг@Mail.ru
Гранат призвал "Динамо" оставить Гусева на посту главного тренера - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:13 09.05.2026 (обновлено: 14:22 09.05.2026)
Гранат призвал "Динамо" оставить Гусева на посту главного тренера

Гранат: Гусева следует оставить на посту главного тренера "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРолан Гусев
Ролан Гусев - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Ролан Гусев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат заявил, что Ролана Гусева следует оставить на посту главного тренера.
  • Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина в ноябре, а затем утвержден в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Московскому футбольному клубу "Динамо" следует оставить Ролана Гусева на посту главного тренера команды, заявил РИА Новости бывший защитник "бело-голубых" Владимир Гранат.
После ухода Валерия Карпина в ноябре Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство примет решение по Гусеву по итогам сезона.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Месси назвал лучшего футболиста мира нового поколения
Вчера, 10:13
"Мое мнение - Ролана Гусева следует оставить в качестве главного тренера. Во-первых, не факт, что удастся найти качественного специалиста. Во-вторых, Гусев знает, на что способны футболисты, их спортивные характеристики и личные качества. Он понимает, на кого можно надеяться в следующем сезоне и какие задачи ставить", - сказал Гранат.
"Конечно, болельщикам всегда хочется от команды большего, но, мне кажется, было тяжело исправить то, что произошло в первой половине сезона. И, конечно, большое разочарование, что не попали в финал Кубка России", - добавил он.
После 28 туров чемпионата России "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке страны команда дошла до финала пути РПЛ, где по сумме двух встреч уступила "Краснодару".
Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
В "Реале" заявили, что не будут сжигать заживо подравшихся футболистов
Вчера, 13:17
 
ФутболСпортРолан ГусевВалерий КарпинПавел ПивоваровВладимир ГранатКраснодарКубок России по футболуДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала