Гранат призвал "Динамо" оставить Гусева на посту главного тренера

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Московскому футбольному клубу "Динамо" следует оставить Ролана Гусева на посту главного тренера команды, заявил РИА Новости бывший защитник "бело-голубых" Владимир Гранат.
После ухода Валерия Карпина в ноябре Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство примет решение по Гусеву по итогам сезона.
"Мое мнение - Ролана Гусева следует оставить в качестве главного тренера. Во-первых, не факт, что удастся найти качественного специалиста. Во-вторых, Гусев знает, на что способны футболисты, их спортивные характеристики и личные качества. Он понимает, на кого можно надеяться в следующем сезоне и какие задачи ставить", - сказал Гранат.
"Конечно, болельщикам всегда хочется от команды большего, но, мне кажется, было тяжело исправить то, что произошло в первой половине сезона. И, конечно, большое разочарование, что не попали в финал Кубка России", - добавил он.
После 28 туров чемпионата России "Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке страны команда дошла до финала пути РПЛ, где по сумме двух встреч уступила "Краснодару".