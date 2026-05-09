Иран выдвинул десять условий участия своей сборной в чемпионате мира в США

- Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий для гарантии участия сборной в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.
- Среди условий — выдача виз, уважение к персоналу, иранскому флагу и государственному гимну, а также высокий уровень безопасности в аэропортах, отелях и по пути на стадионы.
- Требования были выдвинуты после того, как власти Канады отказали во въезде в страну президенту FFIRI Мехди Таджу из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Федерация футбола Ирана (FFIRI) выдвинула десять условий для гарантии участия сборной в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде, сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление FFIRI.
Сообщается, что в число условий иранской стороны входят выдача виз, уважение к персоналу, иранскому флагу и государственному гимну, а также высокий уровень безопасности в аэропортах, отелях и по пути на стадионы, где команда будет играть. Требование было выдвинуто после того, как в апреле власти Канады отказали во въезде в страну президенту FFIRI Мехди Таджу перед конгрессом Международной федерации футбола (ФИФА) из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции, который Оттава в 2024 году признала террористической организацией.
"Мы будем участвовать в турнире, но не откажемся от наших убеждений, нашей культуры и наших принципов", - говорится в сообщении FFIRI.
Также организация подчеркнула, что "никакая внешняя сила не может лишить Иран участия в соревновании, на которое он квалифицировался по праву".
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня). Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.