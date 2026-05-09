Рейтинг@Mail.ru
Иран выдвинул десять условий участия своей сборной в чемпионате мира в США - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:05 09.05.2026 (обновлено: 18:25 09.05.2026)
Иран выдвинул десять условий участия своей сборной в чемпионате мира в США

Федерация футбола Ирана выдвинула 10 условий участия сборной в ЧМ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация футбола Ирана выдвинула десять условий для гарантии участия сборной в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде.
  • Среди условий — выдача виз, уважение к персоналу, иранскому флагу и государственному гимну, а также высокий уровень безопасности в аэропортах, отелях и по пути на стадионы.
  • Требования были выдвинуты после того, как власти Канады отказали во въезде в страну президенту FFIRI Мехди Таджу из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Федерация футбола Ирана (FFIRI) выдвинула десять условий для гарантии участия сборной в чемпионате мира в США, Мексике и Канаде, сообщает Le Parisien со ссылкой на заявление FFIRI.
Сообщается, что в число условий иранской стороны входят выдача виз, уважение к персоналу, иранскому флагу и государственному гимну, а также высокий уровень безопасности в аэропортах, отелях и по пути на стадионы, где команда будет играть. Требование было выдвинуто после того, как в апреле власти Канады отказали во въезде в страну президенту FFIRI Мехди Таджу перед конгрессом Международной федерации футбола (ФИФА) из-за его связей с Корпусом стражей исламской революции, который Оттава в 2024 году признала террористической организацией.
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Гранат дал совет Тюкавину, как лучше уехать из России
Вчера, 17:02
«
"Мы будем участвовать в турнире, но не откажемся от наших убеждений, нашей культуры и наших принципов", - говорится в сообщении FFIRI.
Также организация подчеркнула, что "никакая внешняя сила не может лишить Иран участия в соревновании, на которое он квалифицировался по праву".
Согласно расписанию турнира, на групповом этапе мундиаля иранцы должны сыграть в калифорнийском Инглвуде против сборных Новой Зеландии (16 июня) и Бельгии (21 июня), а затем в Сиэтле против команды Египта (27 июня). Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Официальный мяч АПЛ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Мидлсбро" и "Саутгемптон" сыграли вничью в первом матче за выход в АПЛ
Вчера, 17:01
 
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Корпус стражей исламской революцииСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала