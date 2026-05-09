"Атлетико" проиграл "Сельте" в матче Ла Лиги - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
21:31 09.05.2026 (обновлено: 22:16 09.05.2026)
"Атлетико" проиграл "Сельте" в матче чемпионата Испании по футболу

  • «Сельта» обыграла «Атлетико» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу со счетом 1:0.
  • Борха Иглесиас из «Сельты» забил мяч на 62-й минуте.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Сельта" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе клуба из Виго мяч забил Борха Иглесиас (62-я минута).
Чемпионат Испании по футболу
09 мая 2026 • начало в 19:30
Завершен
Атлетико Мадрид
0 : 1
Сельта
62‎’‎ • Борха Иглесиас
(Виллиот Сведберг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Сельта", набрав 50 очков, занимает шестое место в таблице Ла Лиги, где "Атлетико" (63) идет четвертым.
В следующем туре "Сельта" примет "Леванте" 12 мая. "Атлетико" в этот день встретится с "Осасуной" в гостях.
В других матчах "Эльче" дома сыграл вничью с "Алавесом" (1:1), а "Севилья" на своем поле обыграла "Эспаньол" (2:1).
ФутболСпортЧемпионат Испании по футболуАтлетико (Мадрид)Борха ИглесиасСельтаЛеванте
 
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
