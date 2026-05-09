"Атлетико" проиграл "Сельте" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Сельта" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе клуба из Виго мяч забил Борха Иглесиас (62-я минута).
09 мая 2026 • начало в 19:30
"Сельта", набрав 50 очков, занимает шестое место в таблице Ла Лиги, где "Атлетико" (63) идет четвертым.
В следующем туре "Сельта" примет "Леванте" 12 мая. "Атлетико" в этот день встретится с "Осасуной" в гостях.
В других матчах "Эльче" дома сыграл вничью с "Алавесом" (1:1), а "Севилья" на своем поле обыграла "Эспаньол" (2:1).