В "Реале" заявили, что не будут сжигать заживо подравшихся футболистов - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
13:17 09.05.2026
В "Реале" заявили, что не будут сжигать заживо подравшихся футболистов

Арбелоа: я не собираюсь сжигать Вальверде и Тчуамени на публичном костре

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игроки Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде устроили стычку на тренировочной базе «Реала», что привело к госпитализации уругвайца Вальверде с черепно-мозговой травмой.
  • Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа заявил, что игроки признали свою ошибку, выразили сожаление и попросили прощения, а также подчеркнул, что футболисты заслуживают возможности перевернуть страницу и продолжить бороться за клуб.
  • «Реал» сыграет с «Барселоной» в гостях в воскресенье, и в случае потери очков мадридской командой «сине-гранатовые» станут чемпионами Испании.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа заявил, что виновные в потасовке футболисты Орельен Тчуамени и Федерико Вальверде заслуживают возможности перевернуть страницу и продолжить бороться за мадридский клуб.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее "Реал" сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с "Барселоной". Сам Вальверде в четверг опроверг информацию о драке с Тчуамени и заявил, что они друг друга не били.
"Во-первых, я очень горжусь решительностью, скоростью и открытостью клуба. А во-вторых, тем, что игроки признали свою ошибку, выразили сожаление и попросили прощения. Меня это устраивает. Но я не собираюсь сжигать их на публичном костре, потому что они этого не заслуживают. За те четыре месяца, что я здесь, и за предыдущие годы они доказали, что знают, что значит быть игроком "Реала", и я этого не забуду", - цитирует Арбелоа As.
"Вальверде и Тчуамени заслуживают того, чтобы мы перевернули страницу, дали им шанс продолжать бороться за этот клуб. Я очень горжусь ими. Я не позволю использовать эту историю для того, чтобы ставить под сомнение их профессионализм. Это ложь, что они не профессионалы, что они проявили ко мне неуважение. Это абсолютная ложь. Как и то, что кто-то из них не играет из-за проблем со мной, что он уже живет своей жизнью вне "Реала", - подчеркнул Арбелоа, добавив, что "все, что происходит в раздевалке, должно оставаться в раздевалке".
"Реал" сыграет с "Барселоной" в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
ФутболФедерико ВальвердеОрельен ТчуамениАльваро АрбелоаРеал МадридБарселонаЧемпионат Испании по футболу
 
