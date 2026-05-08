Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде поприветствовали договоренности о перемирии с Украиной - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:36 08.05.2026
В Совфеде поприветствовали договоренности о перемирии с Украиной

Косачев: можно только приветствовать договоренности о перемирии с Украиной

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБрифинг заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева
Брифинг заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Брифинг заместителя Председателя Совета Федерации Константина Косачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совфеда Константин Косачев приветствует договоренности России и США о перемирии с 9 по 11 мая с Украиной.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Договоренности РФ и США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая можно только приветствовать, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Серьёзные договорённости президентов России и США в преддверии Дня Победы можно только приветствовать, ведь в них подтверждается традиция боевого братства наших народов во второй мировой (для нас - Великой Отечественной) войне в составе антигитлеровской коалиции", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Слуцкий назвали продление перемирия беспрецедентным шагом России
Вчера, 23:09
 
В миреРоссияСШАУкраинаКонстантин КосачевДональд ТрампЮрий УшаковСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала