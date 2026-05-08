В Совфеде поприветствовали договоренности о перемирии с Украиной

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Договоренности РФ и США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая можно только приветствовать, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Серьёзные договорённости президентов России и США в преддверии Дня Победы можно только приветствовать, ведь в них подтверждается традиция боевого братства наших народов во второй мировой (для нас - Великой Отечественной) войне в составе антигитлеровской коалиции", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.