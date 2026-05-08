11:16 08.05.2026 (обновлено: 11:44 08.05.2026)
Семака признали лучшим тренером апреля в РПЛ

Сергей Семак признан лучшим тренером апреля в РПЛ

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Семак признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • Семак победил в голосовании экспертов и получил большинство голосов от болельщиков, в шестой раз завоевав звание лучшего тренера месяца РПЛ.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Возглавляющий петербургский "Зенит" Сергей Семак признан лучшим тренером апреля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Семак победил в голосовании экспертов, а также получил большинство голосов от болельщиков. Он в шестой раз признан лучшим тренером месяца РПЛ и повторил лучший результат в истории турнира - столько же наград у бывшего тренера "Ростова" и московского "Динамо" Валерия Карпина.
Также на приз претендовали Мурад Мусаев ("Краснодар"), Хуан Карлос Карседо ("Спартак"), Франк Артига ("Рубин") и Игорь Осинькин ("Сочи").
"Зенит" в апреле, как и "Краснодар", набрал 11 очков, что стало лучшим результатом месяца. Команда Семака обыграла самарские "Крылья Советов" (2:1), махачкалинское "Динамо" (1:0) и грозненский "Ахмат" (2:0), сыграла вничью с "Краснодаром" (1:1) и московским "Локомотивом" (0:0). После 28 туров "Зенит" с 62 очками занимает вторую строчку в таблице, отставая от "Краснодара" на одно очко.
