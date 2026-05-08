Игроков "Реала" оштрафовали на полмиллиона евро за драку

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мадридский "Реал" оштрафовал футболистов команды француза Орельена Тчуамени и уругвайца Федерико Вальверде на 500 тысяч евро за конфликт на тренировочной базе, сообщается на сайте клуба.

"Сегодня в ходе встречи игроки выразили глубокое сожаление по поводу произошедшего и извинились друг перед другом. Они также принесли извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам, и оба выразили готовность принять любые санкции, которые клуб сочтет уместными", - говорится в сообщении клуба.