Игроков "Реала" оштрафовали на полмиллиона евро за драку

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мадридский "Реал" оштрафовал футболистов команды француза Орельена Тчуамени и уругвайца Федерико Вальверде на 500 тысяч евро за конфликт на тренировочной базе, сообщается на сайте клуба.
В среду в СМИ сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Позднее "Реал" объявил об открытии дисциплинарного разбирательства в отношении игроков, а также сообщил о черепно-мозговой травме Вальверде, из-за которой уругваец пропустит матч с "Барселоной". Вальверде в четверг опроверг информацию о драке с Тчуамени и заявил, что они друг друга не били.
"Сегодня в ходе встречи игроки выразили глубокое сожаление по поводу произошедшего и извинились друг перед другом. Они также принесли извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам, и оба выразили готовность принять любые санкции, которые клуб сочтет уместными", - говорится в сообщении клуба.
"Ввиду сложившихся обстоятельств, мадридский "Реал" принял решение наложить на каждого игрока финансовый штраф в размере 500 тысяч евро, завершив тем самым соответствующие внутренние процедуры", - добавили в клубе.
"Реал" сыграет с "Барселоной" в гостях в воскресенье, в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.