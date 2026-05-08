Путин рассказал об отношениях России и Узбекистана

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом, растет объем торговли, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводят переговоры в Кремле. Мирзиеев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.
"Отношения между нашими странами за последние годы, благодаря в том числе и прежде всего, наверное, вашим личным усилиям, складываются наилучшим образом. Растет объем торговли, торгово-экономических связей, реализуются крупные проекты", - сказал Путин в ходе встречи.
По словам главы государства, Россия остается одним из заметных инвесторов в экономику Узбекистана.