Путин и Токаев проводят встречу в Кремле

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что Токаев отдельно встретится с Путиным. Лидеры обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита российского лидера в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на конец мая.
Кроме того, во время визита в Москву Токаев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.