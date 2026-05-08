Победа в ВОВ была достигнута ценой неисчислимых жертв, напомнил Путин

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлениях с Днем Победы подчеркнул, что Победа над нацистскими захватчиками была достигнута ценой неисчислимых жертв, сообщила пресс-служба Кремля.
По случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии.
"Президент России подчеркнул, что в этот день мы воздаем дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками", - говорится в сообщении на сайте Кремля.