МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенаторы РФ возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы, сообщает пресс-служба СФ.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к Вечному огню в Парке Победы на Поклонной горе в Москве", - говорится в сообщении.
В торжественной церемонии, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участвовали первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры СФ Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев и Инна Святенко, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
Матвиенко, представляющая в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, также возложила цветы к монументу "Ленинградский фронт".