Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха к Армении ошибкой
15:08 08.05.2026 (обновлено: 15:36 08.05.2026)
Пашинян назвал движение за присоединение Карабаха к Армении фатальной ошибкой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 8 мая — РИА Новости. Начавшееся в 1988 году движение за присоединение Карабаха к Армении было фатальной ошибкой, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
По его словам, много говорится о победе армянской стороны в карабахском конфликте в 1990-е.
«

"Но были ли в победившей Армении благосостояние, свобода, свободное волеизъявление?" — задался вопросом Пашинян во время встречи с избирателями в Сюникской области в рамках агитационной кампании перед парламентскими выборами 7 июня.

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994 годы) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
В сентябре 2020-го там возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и несколько территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024-го.
