В ООН прокомментировали инициативу США по перемирию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что в ООН приветствовали бы любое прекращение боевых действий.
ООН, 8 мая – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости инициативу США по временному перемирию на Украине, заявил, что в ООН приветствовали бы любое прекращение боевых действий.
Американский президент Дональд Трамп ранее в пятницу заявил, что по его инициативе Россия и Украина прекратят огонь на три дня, с 9 по 11 мая. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Россия согласилась на инициативу США о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
"Мы приветствовали бы любое прекращение боевых действий, которое соблюдалось бы сторонами", - сказал Хак.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, отметил он, призывает к немедленному, полному, безусловному и прочному прекращению огня в качестве первого шага к справедливому, устойчивому и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ООН.