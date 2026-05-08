Белый дом в пятницу начнет публиковать документы по НЛО

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Белый дом в пятницу начнет публикацию долгожданных документов по НЛО спустя несколько месяцев после поручения президента США Дональда Трампа заняться рассекречиванием этих материалов, сообщает газета New York Post со ссылкой на конгрессмена-республиканца Тима Берчетта.
"Это начнется (в пятницу - ред.). Там будут некоторые материалы от пилотов и, возможно, одно видео", — сообщил газете Берчетт, входящий в рабочую группу комитета палаты представителей по надзору за рассекречиванием федеральных документов.
По данным издания, речь может идти о материалах, связанных с сообщениями американских военных летчиков о встречах с неопознанными летающими объектами во время несения воинской службы.
New York Post отмечает, что в первую публикацию не войдут 46 видеозаписей НЛО, которые конгресс ранее потребовал обнародовать от министерства войны США.
Последующие материалы, как ожидается, будут публиковаться еженедельными порциями, а не одним массивом, как это было с документами по убийству экс-президента США Джона Кеннеди и материалами по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Берчетт заявил, что часть конгрессменов по-прежнему противится публикации данных материалов, однако выразил уверенность, что Трамп выполнит обещание рассекретить документы. "Прозрачность не наступит сразу, на это потребуется время", — резюмировал он.
В феврале экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.