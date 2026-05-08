Рейтинг@Mail.ru
Белый дом в пятницу начнет публиковать документы по НЛО - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 08.05.2026 (обновлено: 17:41 08.05.2026)
Белый дом в пятницу начнет публиковать документы по НЛО

NYP: Белый дом в пятницу начнет публиковать документы по НЛО

© AP Photo / Rahmat GulЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белый дом начнет публикацию документов по НЛО в пятницу по поручению президента США Дональда Трампа.
  • В первую публикацию войдут некоторые материалы от пилотов и, возможно, одно видео, но не войдут 46 видеозаписей НЛО, которые ранее потребовал обнародовать конгресс.
  • Последующие материалы будут публиковаться еженедельными порциями.
ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Белый дом в пятницу начнет публикацию долгожданных документов по НЛО спустя несколько месяцев после поручения президента США Дональда Трампа заняться рассекречиванием этих материалов, сообщает газета New York Post со ссылкой на конгрессмена-республиканца Тима Берчетта.
"Это начнется (в пятницу - ред.). Там будут некоторые материалы от пилотов и, возможно, одно видео", — сообщил газете Берчетт, входящий в рабочую группу комитета палаты представителей по надзору за рассекречиванием федеральных документов.
Астронавт Брайан Бинни - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Американский астронавт рассказал о встрече с НЛО, пишут СМИ
6 мая, 11:33
По данным издания, речь может идти о материалах, связанных с сообщениями американских военных летчиков о встречах с неопознанными летающими объектами во время несения воинской службы.
New York Post отмечает, что в первую публикацию не войдут 46 видеозаписей НЛО, которые конгресс ранее потребовал обнародовать от министерства войны США.
Последующие материалы, как ожидается, будут публиковаться еженедельными порциями, а не одним массивом, как это было с документами по убийству экс-президента США Джона Кеннеди и материалами по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Берчетт заявил, что часть конгрессменов по-прежнему противится публикации данных материалов, однако выразил уверенность, что Трамп выполнит обещание рассекретить документы. "Прозрачность не наступит сразу, на это потребуется время", — резюмировал он.
В феврале экс-президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру Брайану Коэну признался, что верит в существование инопланетян, но сам их не видел. Позднее он уточнил, что за время своего президентского срока не видел доказательств вступления в контакт с инопланетянами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Надеюсь, это совпадение". Почему в США гибнут ученые, изучающие НЛО
22 апреля, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Джеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала