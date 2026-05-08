Люди, следующие через КПП из Эстонии в Россию, несут чемоданы

В городе в Ленинградской области 9 мая традиционно пройдет концерт "Берега Победы".

ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 8 мая – РИА Новости. Граждане, проходящие погранпереход между эстонской Нарвой и российским Ивангородом, выходят с сумками и чемоданами, есть семьи с детьми, передает корреспондент РИА Новости.

Очередь к пункту пропуска с эстонской стороны, по последним данным, сохраняется.

По наблюдениям корреспондента агентства, в последние 40 минут из пункта пропуска в Ивангород с эстонской стороны постоянно выходят люди, почти все они с чемоданами и сумками. Среди следующих из Эстонии Россию встречаются семьи с детьми, а также люди пожилого возраста.

День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы.