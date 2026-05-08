16:20 08.05.2026 (обновлено: 16:21 08.05.2026)
Минтранс частично возобновил рейсы из аэропортов юга России

Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
  • Минтранс России сообщил о частичном возобновлении выполнения рейсов из аэропортов юга России.
  • По данным на 16:00 по московскому времени, в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, из «Шереметьево» в Махачкалу и Волгоград, а в обратном направлении вылетели рейсы из Астрахани в «Шереметьево» и из Минеральных Вод во «Внуково».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Выполнение рейсов из аэропорта юга России частично возобновлено, вылетело два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета, сообщил Минтранс России.
"Частично возобновлено выполнение рейсов из/в аэропорты юга России. По данным на 16:00 по мск, в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из "Шереметьево" в Махачкалу и Волгоград. В обратном – вылетели рейсы из Астрахани в "Шереметьево" и из Минеральных Вод во "Внуково", - говорится в сообщении.
РоссияМинеральные ВодыЕкатеринбургШереметьево (аэропорт)
 
 
