Месси отнес португальцев к фаворитам ЧМ-2026

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси назвал сборную Португалии в числе фаворитов первенства мира по футболу 2026 года и заявил, что всегда уважительно относился к португальскому форварду Криштиану Роналду.

"У нас было прекрасное спортивное соперничество. Это естественное явление в мире футбола. Мы боролись как в командном, так и в индивидуальном плане, нас постоянно сравнивали. Но наши отношения всегда были хорошими и уважительными, и все, что происходило, носило исключительно спортивный характер. Ничего личного не было. Мы встречались нечасто, за исключением игр или церемоний награждения, и всегда поддерживали хорошие отношения", - добавил футболист.