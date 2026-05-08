Месси отнес португальцев к фаворитам ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси назвал сборную Португалии в числе фаворитов первенства мира по футболу 2026 года.
- Месси отметил, что Франция, Испания, Бразилия, Германия, Англия и Португалия являются грандами мирового футбола, а Аргентина также будет бороться за победу.
- Лионель Месси заявил, что его соперничество с Криштиану Роналду носило исключительно спортивный характер и всегда было уважительным.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси назвал сборную Португалии в числе фаворитов первенства мира по футболу 2026 года и заявил, что всегда уважительно относился к португальскому форварду Криштиану Роналду.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
"Я думаю, что Франция сегодня снова показывает очень хорошие результаты и имеет много игроков высшего уровня. Испания тоже. И Бразилия, хотя она уже некоторое время не на пике, я думаю, всегда является претендентом и имеет игроков, способных побороться в любых крупных соревнованиях. А затем идут все остальные гранды: Германия, Англия, Португалия, у которой, как я считаю, очень конкурентоспособная команда. На чемпионатах мира всегда случаются сюрпризы. Команд высокого уровня очень много. Аргентину тоже не надо сбрасывать со счетов, хотя многие игроки сейчас борются с травмами или недостаточной игровой формой. Впереди нас есть другие фавориты, которые выглядят лучше, но Аргентина сплочена, будет бороться и отдавать все силы, как это делала всегда", - сказал Месси в интервью Lo del Pollo.
В том же интервью восьмикратный обладатель "Золотого мяча" затронул тему соперничества с Криштиану Роналду, который является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.
"У нас было прекрасное спортивное соперничество. Это естественное явление в мире футбола. Мы боролись как в командном, так и в индивидуальном плане, нас постоянно сравнивали. Но наши отношения всегда были хорошими и уважительными, и все, что происходило, носило исключительно спортивный характер. Ничего личного не было. Мы встречались нечасто, за исключением игр или церемоний награждения, и всегда поддерживали хорошие отношения", - добавил футболист.