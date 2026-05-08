Тайское манго доставляют в Россию самолетом

БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Популярное у россиян спелое тайское желтое манго поставляют в Россию в основном авиационным транспортом, иначе ароматный и вкусный тропический фрукт сложно доставить в российские магазины в идеальном состоянии, сообщил РИА Новости президент Таиландско-Российской торговой палаты Виталий Киселев.

Москвы и "Манго часто возят морем, в том числе из Вьетнама , но в этом случае фрукты собирают недозревшими, и они дозревают уже в пути, на борту судна. Если до Владивостока , до Приморья и Хабаровского края и части Сибири манго таким путем доедет, хотя и не будет таким сочным, как сорванный с дерева созревший на нем фрукт, то до центральной России Санкт-Петербурга оно доберется уже с очень большой потерей вкусовых качеств", - сказал Киселев

Тем не менее тайское манго, свежайшее, полностью сохраняющее аромат и вкус, продается в России, отметил глава Таиландско-Российской торговой палаты.

"Перевозится оно из Таиланда в Россию самолетами. Например, при входящем в нашу торговую палату таиландском холдинге Global Union, одной из крупнейших и старейших логистических компаний страны, которая десятилетиями работает с российскими авиакомпаниями, а раньше работала с советскими, сейчас существует специальная фирма по экспорту фруктов, в том числе спелого манго, значительный объем поставок которой приходится именно на Россию", - рассказал Киселев.

Он подчеркнул, что фрукты из Таиланда в Россию поставляются очень давно.