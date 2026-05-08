Рейтинг@Mail.ru
Тайское манго доставляют в Россию самолетом - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 08.05.2026 (обновлено: 09:41 08.05.2026)
Тайское манго доставляют в Россию самолетом

РИА Новости: тайское манго везут в Россию самолетами ради идеального созревания

© AP Photo / Jeff ChiuМанго
Манго - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Манго. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Популярное у россиян тайское желтое манго поставляют в Россию в основном авиационным транспортом.
  • Морским путем манго возят тоже, но в этом случае фрукты собирают недозревшими, и они дозревают уже в пути, теряя вкусовые качества.
  • Вьетнам успешно конкурирует с Таиландом на российском рынке фруктов благодаря более низким ценам и зоне свободной торговли с Россией.
БАНГКОК, 8 мая – РИА Новости. Популярное у россиян спелое тайское желтое манго поставляют в Россию в основном авиационным транспортом, иначе ароматный и вкусный тропический фрукт сложно доставить в российские магазины в идеальном состоянии, сообщил РИА Новости президент Таиландско-Российской торговой палаты Виталий Киселев.
"Манго часто возят морем, в том числе из Вьетнама, но в этом случае фрукты собирают недозревшими, и они дозревают уже в пути, на борту судна. Если до Владивостока, до Приморья и Хабаровского края и части Сибири манго таким путем доедет, хотя и не будет таким сочным, как сорванный с дерева созревший на нем фрукт, то до центральной России, Москвы и Санкт-Петербурга оно доберется уже с очень большой потерей вкусовых качеств", - сказал Киселев.
Пиво - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Намибия может начать поставлять пиво в Россию
1 января, 08:20
Тем не менее тайское манго, свежайшее, полностью сохраняющее аромат и вкус, продается в России, отметил глава Таиландско-Российской торговой палаты.
"Перевозится оно из Таиланда в Россию самолетами. Например, при входящем в нашу торговую палату таиландском холдинге Global Union, одной из крупнейших и старейших логистических компаний страны, которая десятилетиями работает с российскими авиакомпаниями, а раньше работала с советскими, сейчас существует специальная фирма по экспорту фруктов, в том числе спелого манго, значительный объем поставок которой приходится именно на Россию", - рассказал Киселев.
Он подчеркнул, что фрукты из Таиланда в Россию поставляются очень давно.
"Сейчас, правда, Вьетнам, как экспортер фруктов в нашу страну, успешно конкурирует с Таиландом. Вьетнам дает более низкие цены. Производство во Вьетнаме практически то же самое, те же тропические фрукты, плюс у Вьетнама с Россией есть зона свободной торговли, и вьетнамцам, конечно, проще работать с российским рынком", - сказал глава Таиландско-Российской торговой палаты.
Посол Колумбии в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Хорхе Сорро: Колумбия хотела бы поставлять в Россию бананы и манго
30 декабря 2025, 10:30
 
РоссияВьетнамТаиландВиталий КиселевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала