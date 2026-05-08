В ЛНР ограничили проведение массовых мероприятий в честь 9 Мая
14:09 08.05.2026 (обновлено: 14:26 08.05.2026)
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Луганске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР ограничат проведение массовых мероприятий в честь 9 Мая.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что решение продиктовано соображениями безопасности.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в честь 9 мая в ЛНР будет ограничено, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"На заседании штаба обороны ЛНР приняли решение ограничить массовые мероприятия в праздничные дни. В текущих условиях рисковать жизнями людей, собирая их в общественных местах, мы не имеем права", - написал он на платформе "Макс".
Глава региона подчеркнул, что в ЛНР обязательно отдадут дань уважения подвигу предков и возложат цветы к памятным местам, но это будет сделано в индивидуальном порядке, без скопления людей.
"Прошу всех земляков с пониманием отнестись к этим мерам. Решение продиктовано исключительно соображениями безопасности. Уверен, праздничное настроение сохранится в каждом сердце, а светлая память о подвиге наших героев навсегда останется священной для каждого из нас", - подчеркнул он.
Луганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДень Победы — 2026ОбществоБезопасность
 
 
