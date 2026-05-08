В ЛНР ограничили проведение массовых мероприятий в честь 9 Мая

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Луганске. Архивное фото

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Луганске

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЛНР ограничат проведение массовых мероприятий в честь 9 Мая.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что решение продиктовано соображениями безопасности.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Проведение массовых мероприятий в честь 9 мая в ЛНР будет ограничено, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На заседании штаба обороны ЛНР приняли решение ограничить массовые мероприятия в праздничные дни. В текущих условиях рисковать жизнями людей, собирая их в общественных местах, мы не имеем права", - написал он на платформе " Макс ".

Глава региона подчеркнул, что в ЛНР обязательно отдадут дань уважения подвигу предков и возложат цветы к памятным местам, но это будет сделано в индивидуальном порядке, без скопления людей.