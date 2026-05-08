"Астон Вилла" и "Фрайбург" вышли в финал Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
00:02 08.05.2026
"Астон Вилла" и "Фрайбург" вышли в финал Лиги Европы

Футболисты Астон Виллы в матче АПЛ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Астон Вилла» и «Фрайбург» стали финалистами футбольной Лиги Европы.
  • «Фрайбург» победил «Брагу» в ответном матче полуфинала со счетом 3:1.
  • «Астон Вилла» разгромила «Ноттингем Форест» на своем поле со счетом 4:0.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Немецкий "Фрайбург" и английская "Астон Вилла" стали финалистами футбольной Лиги Европы.
В четверг "Фрайбург" дома одержал победу над португальской "Брагой" со счетом 3:1 в ответном матче полуфинала Лиги Европы. В составе хозяев дубль оформил Лукас Кюблер (19-я и 72-я минуты), мяч также забил Жоан Манзамби (41). У "Браги" отличился Пау Виктор (79). На 7-й минуте красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил полузащитник "Браги" Марио Доржелес. Первый матч завершился поражением "Фрайбурга" со счетом 1:2.
В другом полуфинале "Астон Вилла" на своем поле разгромила английский "Ноттингем Форест" со счетом 4:0. Голами отметились Олли Уоткинс (36-я минута), Эмилиано Буэндия (58, с пенальти), а также сделавший дубль Джон Макгинн (77, 80). Первый матч команд завершился со счетом 1:0 в пользу "лесников".
Финал Лиги Европы пройдет 20 мая в Стамбуле.
ФутболСпортЛукас КюблерОлли УоткинсЭмилиано БуэндияБрагаАстон ВиллаФрайбург
 
