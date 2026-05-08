Рейтинг@Mail.ru
Жительница Нарвы рассказала, как подруга "держала" место в очереди на КПП - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 08.05.2026
Жительница Нарвы рассказала, как подруга "держала" место в очереди на КПП

Жительница Нарвы рассказала, как ее подруга держала очередь на КПП в Россию

© Фото : соцсетиОчередь на КПП "Нарва — Ивангород"
Очередь на КПП Нарва — Ивангород - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : соцсети
Очередь на КПП "Нарва — Ивангород"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница эстонской Нарвы рассказала, что ее подруга "держала" ей место в очереди на КПП "Ивангород" с 10 утра.
  • Ранее северо-Западное таможенное управление сообщило о скоплении людей на пункте пропуска в Россию со стороны Эстонии.
ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 8 мая – РИА Новости. Жительница эстонской Нарвы Людмила Александровна рассказала РИА Новости, что подруга с 10 утра "держала" ей место в очереди на КПП с эстонской стороны, чтобы она могла попасть в Россию.
Ранее в пятницу Северо-Западное таможенное управление сообщило РИА Новости, что скопление людей фиксируется со стороны Эстонии на пункте пропуска в Россию "Ивангород".
«
"У меня подруга стояла с 10 часов… занимала мне очередь. Когда я подъехала, она была уже у турникета… и пропускала (тех, кто стоял сзади – ред.)", - сказала собеседница агентства.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы". Он состоится у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
Ивангород - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В гостиницах в Ивангороде нет мест в преддверии Дня Победы
Вчера, 13:06
 
В миреНарваРоссияЭстонияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала