Жительница Нарвы рассказала, как подруга "держала" место в очереди на КПП

ИВАНГОРОД (Ленинградская область), 8 мая – РИА Новости. Жительница эстонской Нарвы Людмила Александровна рассказала РИА Новости, что подруга с 10 утра "держала" ей место в очереди на КПП с эстонской стороны, чтобы она могла попасть в Россию.
"У меня подруга стояла с 10 часов… занимала мне очередь. Когда я подъехала, она была уже у турникета… и пропускала (тех, кто стоял сзади – ред.)", - сказала собеседница агентства.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы". Он состоится у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.