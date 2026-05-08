Экс-чиновника в Китае приговорили к смертной казни за взятки, пишут СМИ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Бывшего секретаря политико-юридической комиссии парткома города Чунцин Лу Кэхуа приговорили к смертной казни с отсрочкой на два года за взятки на сумму 27,7 миллиона долларов США, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).
Суд установил, что Лу Кэхуа получал взятки с 1997 по 2024 год, используя свое служебное положение на различных постах, включая должность вице-мэра города Чунцин.
"Народный суд средней ступени города Лучжоу провинции Сычуань публично вынес приговор бывшему члену ПК городского комитета КПК города Чунцин и секретаря политико-юридической комиссии Лу Кэхуа по делу о взяточничестве... Подсудимый был приговорен к смертной казни..., пожизненному лишению политических прав и полной конфискации личного имущества", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, подсудимый признал свою вину и содействовал правоохранительным органам, за что получил отсрочку исполнения смертной казни на два года.
"Он (подсудимый - ред.) незаконно получил имущество и денежные средства на общую сумму 189 миллиона юаней (27,7 миллиона долларов - ред.)", - пишет ТВ.
Уточняется, что все незаконно полученные средства будут переданы государству.
В январе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация по борьбе с коррупцией в Китае остается сложной и напряженной, а задача по искоренению очагов и условий для коррупции остается трудной и многосложной. Он сравнил коррупцию с "тигром, преграждающим путь развитию партии и страны", и призвал решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия в стране.