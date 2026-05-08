Сборные Украины и Казахстана по хоккею сыграют в элите ЧМ в 2027 году

- Сборные Украины и Казахстана по хоккею завоевали путевки в элитный дивизион чемпионата мира, который пройдет в 2027 году.
- Сборная Казахстана заняла первое место в дивизионе 1A, а сборная Украины гарантировала себе второе место в турнирной таблице и выход в элитный дивизион.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сборные Украины и Казахстана по хоккею завоевали путевки в элитный дивизион чемпионата мира, который пройдет в 2027 году.
Ранее, в четверг, в элитный дивизион квалифицировалась сборная Казахстана, которая выиграла все матчи дивизиона 1A и заняла первое место в таблице.
Чемпионат мира 2027 года в высшем дивизионе пройдет в Германии.