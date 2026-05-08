Хачанов помог потерявшей сознание девочке в Риме

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девушка, подающая мячи, потеряла сознание во время матча второго круга турнира серии "Мастерс" в Риме между россиянином Кареном Хачановым и представителем Казахстана Александром Шевченко.
Инцидент произошел в первом сете при счете 5:4 в пользу россиянина на его подаче. Хачанов заметил, что бол-герл стало плохо, подошел к ней и позвал врачей, которые дали ей воды. Игра была прервана, позднее девушка в сопровождении медицинского персонала покинула корт.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.