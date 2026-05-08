Рейтинг@Mail.ru
Хачанов помог потерявшей сознание девочке в Риме - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:05 08.05.2026 (обновлено: 14:12 08.05.2026)
Хачанов помог потерявшей сознание девочке в Риме

Теннисист Хачанов помог бол-герл, потерявшей сознание на матче турнира в Риме

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Карен Хачанов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Риме девушка, подающая мячи, потеряла сознание.
  • Карен Хачанов заметил это, подошел к ней и позвал врачей, которые дали ей воды. Игра была прервана, и позднее девушка в сопровождении медицинского персонала покинула корт.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Девушка, подающая мячи, потеряла сознание во время матча второго круга турнира серии "Мастерс" в Риме между россиянином Кареном Хачановым и представителем Казахстана Александром Шевченко.
Инцидент произошел в первом сете при счете 5:4 в пользу россиянина на его подаче. Хачанов заметил, что бол-герл стало плохо, подошел к ней и позвал врачей, которые дали ей воды. Игра была прервана, позднее девушка в сопровождении медицинского персонала покинула корт.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Джокович поддержал игроков, готовых бойкотировать турниры
Вчера, 08:16
 
ТеннисСпортРимКазахстанКарен Хачанов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала