Тренер "Динамо" Гусев: ребята показали, что могут переигрывать чемпионов - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
01:31 08.05.2026
Тренер "Динамо" Гусев: сегодня ребята показали, что могут переигрывать чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Ролан Гусев заявил, что его команда показала способность переигрывать чемпионов в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».
  • В матче «Динамо» уступило «Краснодару» в серии послематчевых пенальти — 5:6, первый матч противостояния в Москве завершился со счетом 0:0.
  • Ролан Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «Динамо», а в конце декабря его утвердили в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Ролан Гусев заявил, что в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России с "Краснодаром" его команда показала, что может переигрывать чемпионов.
В четверг "Динамо" в гостях уступило "Краснодару" в серии послематчевых пенальти - 5:6. Первый матч противостояния в Москве завершился со счетом 0:0.
«
"Нет никакого комплекса ни перед "Краснодаром", ни перед кем-то другим. Настрой на следующий матч будет хороший. За сегодняшний матч ребятам огромное спасибо. Они показали, что могут играть и переигрывать чемпионов", - приводятся слова Гусева на сайте "Динамо".
За два тура до завершения чемпионата "Динамо" с 39 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем матче 11 мая команда дома вновь встретится с "Краснодаром".
"Итог, наверное, не мне подводить. Для этого есть руководители клуба. Мое дело - готовить команду к следующей игре", - добавил специалист.
В ноябре 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо". Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26. Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров заявил, что руководство примет решение по Гусеву по итогам сезона.
