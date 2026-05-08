23:17 08.05.2026
"Аль-Хиляль" в десятый раз выиграл Кубок короля Саудовской Аравии по футболу

© пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"Полузащитники "Аль-Хиляля" Малком и Рубен Невеш
Полузащитники Аль-Хиляля Малком и Рубен Невеш - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© пресс-служба клуба "Аль-Хиляль"
Полузащитники "Аль-Хиляля" Малком и Рубен Невеш. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Холуд» в финале Кубка короля Саудовской Аравии по футболу.
  • Встреча завершилась победой «Аль-Хиляля» со счетом 2:1, и «Аль-Хиляль» в десятый раз в своей истории выиграл Кубок короля.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Холуд" в финале Кубка короля Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Джидде завершилась победой "Аль-Хиляля" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Насер Аль-Даусари (42-я минута) и Тео Эрнандес (45+2). У "Аль-Холуда" отличился Рамиро Энрике (4).
