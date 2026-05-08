"Аль-Хиляль" в десятый раз выиграл Кубок короля Саудовской Аравии

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Аль-Хиляль" обыграл "Аль-Холуд" в финале Кубка короля Саудовской Аравии по футболу.
Встреча в Джидде завершилась победой "Аль-Хиляля" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Насер Аль-Даусари (42-я минута) и Тео Эрнандес (45+2). У "Аль-Холуда" отличился Рамиро Энрике (4).
"Аль-Хиляль" в десятый раз раз в своей истории выиграл Кубок короля.
