"Урал" и "Ротор" сыграют в стыковых матчах за право участия в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор» будут играть стыковые матчи за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
- «Родина» и «Факел» напрямую вышли в РПЛ, набрав по 65 очков и заняв первое и второе места в турнирной таблице Первой лиги.
- В стыковых матчах «Урал» и «Ротор» проведут по две встречи с командами, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ: после 28 туров 13-ю строчку занимает «Оренбург», 14-ю — махачкалинское «Динамо».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" и волгоградский "Ротор" будут играть стыковые матчи за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
В пятницу московская "Родина" и воронежский "Факел", набрав по 65 очков, напрямую вышли в РПЛ, команды занимают первое и второе места в турнирной таблице Первой лиги за тур до конца первенства.
"Родина" впервые в своей истории вышла в РПЛ
Вчера, 22:27