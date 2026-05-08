23:01 08.05.2026
"Урал" и "Ротор" сыграют в стыковых матчах за право участия в РПЛ

  • Екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор» будут играть стыковые матчи за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
  • «Родина» и «Факел» напрямую вышли в РПЛ, набрав по 65 очков и заняв первое и второе места в турнирной таблице Первой лиги.
  • В стыковых матчах «Урал» и «Ротор» проведут по две встречи с командами, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ: после 28 туров 13-ю строчку занимает «Оренбург», 14-ю — махачкалинское «Динамо».
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Екатеринбургский "Урал" и волгоградский "Ротор" будут играть стыковые матчи за право выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
В пятницу московская "Родина" и воронежский "Факел", набрав по 65 очков, напрямую вышли в РПЛ, команды занимают первое и второе места в турнирной таблице Первой лиги за тур до конца первенства.
"Урал" с 58 очками занимает третью позицию, "Ротор" с 53 очками - четвертую. Челнинский "КАМАЗ" (49 очков) и костромской "Спартак" (48) могут подняться на четвертую строчку, но обе команды не получили лицензию для участия в РПЛ.
В стыковых матчах "Урал" и "Ротор" проведут по две встречи с командами, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ. После 28 туров 13-ю строчку занимает "Оренбург", 14-ю - махачкалинское "Динамо".
"Родина" впервые в своей истории вышла в РПЛ
ФутболСпортУралРоторРодина (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая Лига
 
