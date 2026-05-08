Защитник "Баварии" выбыл на длительный срок после травмы в матче с "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис получил мышечное повреждение задней поверхности левого бедра.
- Дэвис выбыл из строя на несколько недель.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Защитник немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвис получил травму во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте клуба.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Дэвис вышел на поле в середине второго тайма и доиграл встречу до конца. Медицинское обследование выявило у 25-летнего канадского футболиста мышечное повреждение задней поверхности левого бедра. Он выбыл из строя на несколько недель.
Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ в апреле
Вчера, 14:30