Рейтинг@Mail.ru
Защитник "Баварии" выбыл на длительный срок после травмы в матче с "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:47 08.05.2026 (обновлено: 14:53 08.05.2026)
Защитник "Баварии" выбыл на длительный срок после травмы в матче с "ПСЖ"

Футболист "Баварии" Дэвис выбыл на несколько недель из-за травмы на матче ЛЧ

© Фото : Пресс-служба ФК "Бавария"Полузащитник "Баварии" Альфонсо Дэвис
Полузащитник Баварии Альфонсо Дэвис - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Бавария"
Полузащитник "Баварии" Альфонсо Дэвис. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис получил мышечное повреждение задней поверхности левого бедра.
  • Дэвис выбыл из строя на несколько недель.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Защитник немецкой "Баварии" Альфонсо Дэвис получил травму во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте клуба.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5). Дэвис вышел на поле в середине второго тайма и доиграл встречу до конца. Медицинское обследование выявило у 25-летнего канадского футболиста мышечное повреждение задней поверхности левого бедра. Он выбыл из строя на несколько недель.
В текущем сезоне Дэвис провел 23 матча за "Баварию" во всех турнирах и забил один мяч. Летом сборная Канады сыграет на домашнем чемпионате мира, который также пройдет в США и Мексике.
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Гвардиолу признали лучшим тренером АПЛ в апреле
Вчера, 14:30
 
ФутболСпортКанадаСШАМексикаАльфонсо ДэвисБаварияПари Сен-Жермен (ПСЖ)Лига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала