"Какое-то невезение": Семин объяснил вылет "Динамо" из Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости заявил, что может объяснить вылет московского "Динамо" из Кубка России только невезением.
"Динамо" 7 мая уступило "Краснодару" (0:0, 5:6 - по пенальти) во втором матче финала пути РПЛ Кубка России и завершило выступление в турнире.
07 мая 2026 • начало в 20:30
Закончен (П)
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Джон Кордоба (П)
91’ • Жубал (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
91’ • Кевин Ленини (П)
91’ • Дмитрий Скопинцев (П)
91’ • Иван Сергеев (П)
91’ • Луис Чавес (П)
91’ • Артур Гомес (П)
91’ • David Ricardo (П)
"Динамо" играло очень и очень хорошо, но у команды просто какое-то невезение. Пенальти - это лотерея. А по матчу в целом игра была равная. Нужно учесть, что "Краснодар" - это действующий чемпион страны и он находится в хорошей форме. Это наша сильнейшая команда", - сказал Семин.
Собеседник агентства не стал оценивать перспективы главного тренера "Динамо" Ролана Гусева сохранить занимаемый пост после завершения сезона-2025/26. "Не знаю, какие контрактные детали. Не готов говорить, что будет дальше с Гусевым", - добавил бывший главный тренер сборной России.
Весной председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев заявлял РИА Новости, что главным турниром для команды является Кубок России. Член совета директоров "бело"-голубых" Сергей Степашин отмечал, что единственной задачей команды в текущем сезоне является завоевание этого трофея.