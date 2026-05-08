13:51 08.05.2026 (обновлено: 13:57 08.05.2026)
"Какое-то невезение": Семин объяснил вылет "Динамо" из Кубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил, что вылет московского "Динамо" из Кубка России можно объяснить только невезением.
  • "Динамо" уступило "Краснодару" во втором матче финала пути РПЛ Кубка России со счетом 0:0, 5:6 по пенальти.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с РИА Новости заявил, что может объяснить вылет московского "Динамо" из Кубка России только невезением.
"Динамо" 7 мая уступило "Краснодару" (0:0, 5:6 - по пенальти) во втором матче финала пути РПЛ Кубка России и завершило выступление в турнире.
Кубок России по футболу
07 мая 2026 • начало в 20:30
Закончен (П)
Краснодар
1 : 06:5
Динамо Москва
91‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
91‎’‎ • Лукас Оласа (П)
91‎’‎ • Джон Кордоба (П)
91‎’‎ • Жубал (П)
91‎’‎ • Никита Кривцов (П)
91‎’‎ • Кевин Ленини (П)
91‎’‎ • Дмитрий Скопинцев (П)
91‎’‎ • Иван Сергеев (П)
91‎’‎ • Луис Чавес (П)
91‎’‎ • Артур Гомес (П)
91‎’‎ • David Ricardo (П)
"Динамо" играло очень и очень хорошо, но у команды просто какое-то невезение. Пенальти - это лотерея. А по матчу в целом игра была равная. Нужно учесть, что "Краснодар" - это действующий чемпион страны и он находится в хорошей форме. Это наша сильнейшая команда", - сказал Семин.
Собеседник агентства не стал оценивать перспективы главного тренера "Динамо" Ролана Гусева сохранить занимаемый пост после завершения сезона-2025/26. "Не знаю, какие контрактные детали. Не готов говорить, что будет дальше с Гусевым", - добавил бывший главный тренер сборной России.
Весной председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев заявлял РИА Новости, что главным турниром для команды является Кубок России. Член совета директоров "бело"-голубых" Сергей Степашин отмечал, что единственной задачей команды в текущем сезоне является завоевание этого трофея.
Золотой дубль близко! "Быки" убрали "Динамо" и лишат "Спартак" Кубка России
7 мая, 23:00
 
ФутболСпортРоссияЮрий СеминРолан ГусевАлександр ИвлевКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Динамо МоскваКубок России по футболу
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
