Тренер ЦСКА обрисовал перспективы клуба на конец сезона - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
12:27 08.05.2026 (обновлено: 12:43 08.05.2026)
Тренер ЦСКА обрисовал перспективы клуба на конец сезона

Тренер ЦСКА Игдисамов: стоит задача одержать победы в оставшихся матчах РПЛ

© РИА Новости / Григорий Сысоев — Дмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Игдисамов. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что перед командой стоит задача одержать победы в оставшихся матчах чемпионата России.
В среду армейцы на выезде уступили столичному "Спартаку" (0:1) в финальном матче пути регионов Кубка России. Действующий обладатель трофея ЦСКА провел первую игру после отставки Фабио Челестини. В 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) "красно-синие" 11 мая на выезде сыграют против "Нижнего Новгорода", а в заключительном примут московский "Локомотив".
"Кардинальных изменений в тактике мы не внесем. Для этого нужно время, и времени много. Но какие-то нюансы мы можем поменять. "Нижний Новгород" сейчас действует в несколько другом ключе. Учитывая это, надо составить хороший план на игру. У нас стоит задача одержать победы в оставшихся матчах. Мы будем выпускать на поле тех ребят, которые помогут добиться этой цели. Попадание в топ-3? Думаю, что никто не смотрит в турнирную таблицу, для нас каждая игра важна. Сейчас смысла смотреть таблицу нет, не все зависит от нас. Нужно просто одержать две победы", - заявил журналистам Игдисамов после пятничной тренировки.
ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, имея в своем активе 45 очков за два тура до конца чемпионата и отставая от располагающегося на третьей позиции столичного "Локомотива" на 5 баллов.
