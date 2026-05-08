"Формула-1" анонсировала послабления в регламенте на 2027 год - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
21:15 08.05.2026
"Формула-1" анонсировала послабления в регламенте на 2027 год

FIA и руководство "Формулы-1" согласовали послабления в регламенте на 2027 год

© Фото : Социальные сетиБолид "Мерседеса"
Болид Мерседеса - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Социальные сети
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство «Формулы-1» согласовали изменения в регламенте на 2027 год.
  • Планируется увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания и уменьшение производительности системы рекуперации энергии в болидах примерно на 50 кВт.
  • Для принятия окончательного решения по пакету мер необходимы дальнейшие обсуждения в технических группах.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство "Формулы-1" согласовали увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания и уменьшение производительности системы рекуперации энергии в болидах с 2027 года, сообщается на сайте организации.
В пятницу прошло онлайн-совещание с участием FIA, руководителей "Формулы-1", а также представителей пяти производителей силовых агрегатов.
"Сегодня были согласованы принципиальные меры на 2027 год, предусматривающие номинальное увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания примерно на 50 кВт, а также увеличение расхода топлива и номинальное снижение мощности системы рекуперации энергии примерно на 50 кВт", - говорится в сообщении FIA.
Отмечается, что для принятия окончательного решения по пакету мер необходимы дальнейшие подробные обсуждения в технических группах, включающих представителей команд и производителей силовых агрегатов.
