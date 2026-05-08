"Формула-1" анонсировала послабления в регламенте на 2027 год

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство «Формулы-1» согласовали изменения в регламенте на 2027 год.

Планируется увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания и уменьшение производительности системы рекуперации энергии в болидах примерно на 50 кВт.

Для принятия окончательного решения по пакету мер необходимы дальнейшие обсуждения в технических группах.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство "Формулы-1" согласовали увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания и уменьшение производительности системы рекуперации энергии в болидах с 2027 года, сообщается на сайте организации.

В пятницу прошло онлайн-совещание с участием FIA , руководителей "Формулы-1", а также представителей пяти производителей силовых агрегатов.

"Сегодня были согласованы принципиальные меры на 2027 год, предусматривающие номинальное увеличение мощности двигателей внутреннего сгорания примерно на 50 кВт, а также увеличение расхода топлива и номинальное снижение мощности системы рекуперации энергии примерно на 50 кВт", - говорится в сообщении FIA.