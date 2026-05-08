Фицо привезет в Москву послание от Зеленского, утверждают в МИД Словакии - РИА Новости, 08.05.2026
05:12 08.05.2026 (обновлено: 11:52 08.05.2026)
Фицо привезет в Москву послание от Зеленского, утверждают в МИД Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД.
  • Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что все зависит от политического руководства Киева.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет газета Pravda со ссылкой на Министерство иностранных дел.
"Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству", — говорится в сообщении.
По словам дипломата, Фицо также может получить от президента России Владимира Путина ценные данные о взгляде Москвы на разрешение конфликта.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что важно узнать содержание этого послания.
"Я не вижу никаких противоречий между дипломатией и передачей посланий через каких-то людей, в том числе известных политиков, которые едут в ту или иную страну. Противоречий нет, но если господин Фицо привезет послание, значит, привезет. Тут важно содержание этого послания и что в нем предлагается. Поэтому будем ждать господина Фицо. У него, я знаю, планируется встреча с нашим президентом, и пусть он расскажет", - сказал Карасин "Газете.Ru".
Премьер Словакии прилетит в Москву на День Победы.
Накануне представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева известно, что требуется сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ из Донбасса поспособствует выходу на разрешение конфликта политико-дипломатическими средствами. По его словам, мир может наступить уже сейчас, если глава киевского режима возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения.
В миреРоссияСловакияМоскваРоберт ФицоВладимир ЗеленскийЮрий УшаковВооруженные силы УкраиныДень Победы — 2026
 
 
