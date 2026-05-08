МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет газета Pravda со ссылкой на Министерство иностранных дел.
По словам дипломата, Фицо также может получить от президента России Владимира Путина ценные данные о взгляде Москвы на разрешение конфликта.
В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что важно узнать содержание этого послания.
"Я не вижу никаких противоречий между дипломатией и передачей посланий через каких-то людей, в том числе известных политиков, которые едут в ту или иную страну. Противоречий нет, но если господин Фицо привезет послание, значит, привезет. Тут важно содержание этого послания и что в нем предлагается. Поэтому будем ждать господина Фицо. У него, я знаю, планируется встреча с нашим президентом, и пусть он расскажет", - сказал Карасин "Газете.Ru".
Премьер Словакии прилетит в Москву на День Победы.
Накануне представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева известно, что требуется сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ из Донбасса поспособствует выходу на разрешение конфликта политико-дипломатическими средствами. По его словам, мир может наступить уже сейчас, если глава киевского режима возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения.