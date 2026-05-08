СМИ: ЕС разрабатывает карантинные меры перед высадкой пассажиров с лайнера

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз разрабатывает с партнерами карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, пишет издание Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.
Ожидается, что MV Hondius должен прибыть к Канарским островам 10 мая. Судно направляется к порту на юге острова Тенерифе после того, как покинуло стоянку у Кабо-Верде.
Одним из ключевых решений, над которым работают страны и эксперты по заболеваниям, должно стать "определение рекомендаций и протоколов по карантину".
Кроме того, разрабатываются меры поддержки для стран ЕС и их граждан, проводится оценка потребностей в транспорте и медицинской эвакуации.