СМИ: ЕС разрабатывает карантинные меры перед высадкой пассажиров с лайнера

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз разрабатывает с партнерами карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса.

Лайнер MV Hondius должен прибыть к Канарским островам 10 мая.

Подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии.

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз разрабатывает с партнерами карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, пишет издание Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Ожидается, что MV Hondius должен прибыть к Канарским островам 10 мая. Судно направляется к порту на юге острова Тенерифе после того, как покинуло стоянку у Кабо-Верде

ЕС круглосуточно сотрудничает с экспертами над разработкой четких рекомендаций по карантину для стран в преддверии высадки в Испании в эти выходные пассажиров с круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса", - пишет издание.

Отмечается, что вопрос прорабатывается с национальными властями стран, Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний, ВОЗ

Одним из ключевых решений, над которым работают страны и эксперты по заболеваниям, должно стать "определение рекомендаций и протоколов по карантину".

Кроме того, разрабатываются меры поддержки для стран ЕС и их граждан, проводится оценка потребностей в транспорте и медицинской эвакуации.