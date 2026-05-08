"Динамо" поедет из Краснодара на автобусе из-за коллапса в аэропортах юга - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
15:05 08.05.2026 (обновлено: 15:09 08.05.2026)
"Динамо" поедет из Краснодара на автобусе из-за коллапса в аэропортах юга

"Динамо" придется ехать из Краснодара на автобусе из-за коллапса с аэропортами

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" вернутся в Москву на автобусе из-за транспортного коллапса на юге России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
"Динамо" 7 мая уступило "Краснодару" (0:0, 5:6 - по пенальти) и вылетело из розыгрыша Кубка России. На следующий день в пресс-службе сообщили, что команда не смогла улететь из Краснодара из-за закрытия аэропорта. На 11 мая у "бело-голубых" запланирован домашний матч 29-го тура Российской премьер-лиги против того же "Краснодара".
Кубок России по футболу
07 мая 2026 • начало в 20:30
Закончен (П)
Краснодар
1 : 06:5
Динамо Москва
91‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
91‎’‎ • Лукас Оласа (П)
91‎’‎ • Джон Кордоба (П)
91‎’‎ • Жубал (П)
91‎’‎ • Никита Кривцов (П)
91‎’‎ • Кевин Ленини (П)
91‎’‎ • Дмитрий Скопинцев (П)
91‎’‎ • Иван Сергеев (П)
91‎’‎ • Луис Чавес (П)
91‎’‎ • Артур Гомес (П)
91‎’‎ • David Ricardo (П)
"Команда отправляется в Москву из Краснодара на автобусах. В тренировочный график будут внесены определенные изменения", - сообщили в пресс-службе "Динамо".
Как ранее сообщил Минтранс РФ, работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Росавиация объявила о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, отметив, что данный срок может быть пересмотрен в сторону сокращения.
ФутболКраснодарРоссияМоскваКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболуСпорт
 
