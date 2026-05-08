"Динамо" поедет из Краснодара на автобусе из-за коллапса в аэропортах юга

- Футболисты "Динамо" вернутся в Москву на автобусе из-за транспортного коллапса на юге России.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Футболисты московского "Динамо" вернутся в Москву на автобусе из-за транспортного коллапса на юге России, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
"Динамо" 7 мая уступило "Краснодару" (0:0, 5:6 - по пенальти) и вылетело из розыгрыша Кубка России. На следующий день в пресс-службе сообщили, что команда не смогла улететь из Краснодара из-за закрытия аэропорта. На 11 мая у "бело-голубых" запланирован домашний матч 29-го тура Российской премьер-лиги против того же "Краснодара".
07 мая 2026 • начало в 20:30
Закончен (П)
91’ • Эдуард Сперцян (П)
91’ • Лукас Оласа (П)
91’ • Джон Кордоба (П)
91’ • Жубал (П)
91’ • Никита Кривцов (П)
91’ • Кевин Ленини (П)
91’ • Дмитрий Скопинцев (П)
91’ • Иван Сергеев (П)
91’ • Луис Чавес (П)
91’ • Артур Гомес (П)
91’ • David Ricardo (П)
"Команда отправляется в Москву из Краснодара на автобусах. В тренировочный график будут внесены определенные изменения", - сообщили в пресс-службе "Динамо".
Как ранее сообщил Минтранс РФ, работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Речь идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Росавиация объявила о приостановке полетов в южные аэропорты до 12 мая, отметив, что данный срок может быть пересмотрен в сторону сокращения.