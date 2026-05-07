Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с королем Малайзии в формате тет-а-тет, сообщил Ушаков - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 07.05.2026
Путин встретится с королем Малайзии в формате тет-а-тет, сообщил Ушаков

Ушаков: Путин проведет встречу с королем Малайзии в формате тет-а-тет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин проведет встречу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в формате тет-а-тет.
  • Султан Ибрагим попросил провести встречу в таком формате, и это предложение было принято.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет встречу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в формате тет-а-тет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Встреча с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом (в пятницу - ред.). Отмечу, что султан просил провести эту встречу в формате тет-а-тет. Естественно, с этим предложением согласились", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков также напомнил, что Путин встречался с королем Малайзии 26 января в Санкт-Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Путин планирует провести встречу с Фицо, заявил Ушаков
Вчера, 15:31
 
В миреМалайзияРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала