Дело экс-гендиректора "Торпедо" о подкупе арбитров передали в суд - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
17:19 07.05.2026 (обновлено: 17:41 07.05.2026)
Дело экс-гендиректора "Торпедо" Скородумова о подкупе 13 арбитров передано в суд

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дело бывшего гендиректора "Торпедо" Валерия Скородумова о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей, направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее Волк сообщала, что обвинения предъявлены 13 арбитрам из-за итогов матчей с участием "Торпедо" в ФНЛ.
«
"МВД России и ФСБ России завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО ФК "Торпедо Москва". Он обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся этот клуб", - написала Волк в Telegram-канале.
По версии следствия, злоумышленник в составе организованной группы совместно с владельцем клуба и его сотрудником оказали противоправное влияние на результаты 20 матчей. Они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им деньги.
"Деньги получили 13 футбольных арбитров, которые назначались судьями матчей, проводимых в рамках Мелбет-Первенства по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов. Целью соучастников было обеспечение участия ФК "Торпедо Москва" в Российской Премьер-Лиге, то есть в соревнованиях высшего уровня системы российских футбольных лиг", - сообщила Волк.
Волк добавила, что общим условием для передачи средств спортивным судьям была победа клуба в предстоящей игре. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от степени важности предстоящего матча, кроме того, в ряде случаев предусматривалось вознаграждение спортивному судье в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей за назначение им пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.
"Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд город Москвы для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - заключила Волк.
