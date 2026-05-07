"Реал" может отстранить и лишить зарплаты Вальверде и Тчуамени за драку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитники мадридского футбольного клуба "Реал" Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени устроили драку на тренировочной базе.
- Руководство "Реала" может отстранить игроков и лишить их заработной платы на срок от трех до 20 матчей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" может применить внутренний регламент в отношении полузащитников уругвайца Федерико Вальверде и француза Орельена Тчуамени за драку на тренировочной базе, сообщает Cope в соцсети X.
В среду сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Руководство "Реала" созвало экстренное совещание из-за инцидента.
По данным источника, помимо дисциплинарного разбирательства оба спортсмена могут быть отстранены и лишены заработной платы на срок от трех до 20 матчей. Отмечается, что футболисты могут столкнуться с дисциплинарным увольнением.
В воскресенье "Реал" в гостях сыграет с "Барселоной". В случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
