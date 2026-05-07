"Реал" может отстранить и лишить зарплаты Вальверде и Тчуамени за драку

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" может применить внутренний регламент в отношении полузащитников уругвайца Федерико Вальверде и француза Орельена Тчуамени за драку на тренировочной базе, сообщает Cope в соцсети X.

По данным источника, помимо дисциплинарного разбирательства оба спортсмена могут быть отстранены и лишены заработной платы на срок от трех до 20 матчей. Отмечается, что футболисты могут столкнуться с дисциплинарным увольнением.