Радулов в топовой форме, несмотря на возраст, заявил Буше - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
00:40 07.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше заявил, что нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов находится в своей лучшей форме, несмотря на возраст.
  • Он добавил, что россиянин на своих плечах вытащил свою команду к победе в шестой встрече серии полуфинала Кубка Гагарина.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Главный тренер омского "Авангарда" Ги Буше заявил, что нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов находится в своей лучшей форме, несмотря на свой возраст, добавив, что россиянин на своих плечах вытащил свою команду к победе в шестой встрече серии полуфинала Кубка Гагарина.
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл омский "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. В шестом матче серии в Омске железнодорожники отыгрались с 0:2, дубль на последней минуте третьего периода оформил Максим Шалунов, которому дважды ассистировал 39-летний Радулов.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
06 мая 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Локомотив
4 : 3
Авангард
00:25 • Никита Кирьянов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
19:29 • Максим Шалунов
(Александр Полунин)
11:35 • Егор Сурин
28:31 • Максим Березкин
(Артур Каюмов, Алексей Береглазов)
05:00 • Александр Волков
(Дамир Шарипзянов, Василий Пономарев)
05:49 • Константин Окулов
13:27 • Джозеф Чеккони
(Александр Волков, Николай Прохоркин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Все поражения в серии были по разным причинам. Мы играли против очень сильной команды. Взять, к примеру, Радулова - невероятный игрок, не только в матче с нами, но и против любой команды. Он в топовой форме, несмотря на возраст. Нужно это уважать и отдать ему должное. В шестом матче серии он на своих плечах вытащил свою команду к победе. В том матче он нас одолел, по большому счету", - заявил Буше на пресс-конференции, видео которой опубликовано в группе "Авангарда" в соцсети "ВКонтакте".
Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира "Локомотив" сыграет против казанского "Ак Барса", первый матч серии состоится 11 мая в Ярославле.
