Французские силовики задержали более ста человека после матча "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
11:37 07.05.2026 (обновлено: 11:47 07.05.2026)
Французские силовики задержали более ста человека после матча "ПСЖ"

Нуньес: в Париже задержали 127 человек в ходе беспорядков после матча "ПСЖ"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские правоохранители задержали 127 человек в ходе беспорядков в Париже и пригородах после выхода футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финал Лиги чемпионов.
  • Пострадали 11 человек, один из которых получил серьезные травмы в результате применения участниками беспорядков ракетницы.
ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Французские правоохранители задержали 127 человек в ходе беспорядков, разгоревшихся в Париже и пригородах после выхода футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финал Лиги чемпионов, большинство задержаний произошли в столице, заявил в четверг министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) накануне сыграл вничью с немецкой "Баварией" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира за счет победы над немецким клубом в первом матче полуфинала в апреле.
"В результате (беспорядков - ред.) были задержаны 127 человек в пределах парижской агломерации, 107 из которых были задержаны в Париже", - заявил министр в эфире телеканала CNews.
По информации Нуньеса, в ходе беспорядков пострадало 11 человек, один из которых получил серьезные травмы в результате применения участниками беспорядков ракетницы. При наведении порядка легкие травмы также получили 23 сотрудника правоохранительных органов.
Глава французского МВД осудил беспорядки и их зачинщиков и приветствовал оперативность правоохранителей и лично префекта столичной полиции Патриса Фора за систематическое вмешательство и восстановление порядка в Париже.
По словам Нуньеса, благодаря своевременному вмешательству силам полиции удалось предотвратить разграбление магазинов и попытку блокировки кольцевой автодороги.
Такие беспорядки после крупных побед "Пари Сен-Жермена" стали для сотрудников правоохранительных органов французской столицы привычным делом. Несмотря на это, полиция не собирается с ними мириться, и в дальнейшем будет так же жестко реагировать в случае начала беспорядков, добавил министр.
"ПСЖ" вышел в финал турнира второй год подряд и является действующим победителем Лиги чемпионов. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.
ФутболПарижФранцияБудапештСпортПари Сен-Жермен (ПСЖ)БаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
