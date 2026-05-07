Французские силовики задержали более ста человека после матча "ПСЖ"

ПАРИЖ, 7 мая - РИА Новости. Французские правоохранители задержали 127 человек в ходе беспорядков, разгоревшихся в Париже и пригородах после выхода футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финал Лиги чемпионов, большинство задержаний произошли в столице, заявил в четверг министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

"В результате (беспорядков - ред.) были задержаны 127 человек в пределах парижской агломерации, 107 из которых были задержаны в Париже", - заявил министр в эфире телеканала CNews.

По информации Нуньеса, в ходе беспорядков пострадало 11 человек, один из которых получил серьезные травмы в результате применения участниками беспорядков ракетницы. При наведении порядка легкие травмы также получили 23 сотрудника правоохранительных органов.

Глава французского МВД осудил беспорядки и их зачинщиков и приветствовал оперативность правоохранителей и лично префекта столичной полиции Патриса Фора за систематическое вмешательство и восстановление порядка в Париже

По словам Нуньеса, благодаря своевременному вмешательству силам полиции удалось предотвратить разграбление магазинов и попытку блокировки кольцевой автодороги.

Такие беспорядки после крупных побед "Пари Сен-Жермена" стали для сотрудников правоохранительных органов французской столицы привычным делом. Несмотря на это, полиция не собирается с ними мириться, и в дальнейшем будет так же жестко реагировать в случае начала беспорядков, добавил министр.