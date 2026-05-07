Нойер назвал "ПСЖ" убийцами после поражения "Баварии" в Лиге чемпионов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вратарь немецкой "Баварии" Мануэль Нойер считает, что его команде не хватило хладнокровия и реализации моментов в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов против "ПСЖ", в то время как парижане были безжалостны в первой встрече.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с "Баварией" со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5).
"У нас было не так много явных моментов, но когда такие моменты появляются... Посмотрите на "ПСЖ" - они были настоящими убийцами, забив пять голов в первом матче. Это именно то, что было нужно нам сегодня. И мне кажется, было видно, что мы были действительно близки к выходу в финал, но нам не удалось довести дело до конца", - приводит слова Нойера сайт УЕФА.
"ПСЖ" в финале Лиги чемпионов встретится с лондонским "Арсеналом" 30 мая в Будапеште.