Рейтинг@Mail.ru
Нойер назвал "ПСЖ" убийцами после поражения "Баварии" в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:12 07.05.2026 (обновлено: 11:46 07.05.2026)
Нойер назвал "ПСЖ" убийцами после поражения "Баварии" в Лиге чемпионов

Нойер считает, что "Баварии" не хватило реализации во втором матче с "ПСЖ"

© Соцсети вратаряМануэль Нойер
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Соцсети вратаря
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команде не хватило хладнокровия и реализации моментов в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов против «ПСЖ».
  • «ПСЖ» сыграл вничью с «Баварией» со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5).
  • В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с лондонским «Арсеналом» 30 мая в Будапеште.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вратарь немецкой "Баварии" Мануэль Нойер считает, что его команде не хватило хладнокровия и реализации моментов в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов против "ПСЖ", в то время как парижане были безжалостны в первой встрече.
В среду "ПСЖ" на выезде сыграл вничью с "Баварией" со счетом 1:1 и вышел в финал турнира по сумме двух встреч (6:5).
"У нас было не так много явных моментов, но когда такие моменты появляются... Посмотрите на "ПСЖ" - они были настоящими убийцами, забив пять голов в первом матче. Это именно то, что было нужно нам сегодня. И мне кажется, было видно, что мы были действительно близки к выходу в финал, но нам не удалось довести дело до конца", - приводит слова Нойера сайт УЕФА.
"ПСЖ" в финале Лиги чемпионов встретится с лондонским "Арсеналом" 30 мая в Будапеште.
Гарри Кейн - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Сафонов творит историю! "ПСЖ" снес "Баварию" на пути к финалу ЛЧ
Вчера, 00:08
 
ФутболСпортМануэль НойерБаварияЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала