11:32 07.05.2026 (обновлено: 11:37 07.05.2026)
Нигматуллин призвал оценить по достоинству вклад Сафонова в успехи "ПСЖ"

Нигматуллин считает заслуженным выход Сафонова в финал Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заслуженно вышел в финал Лиги чемпионов.
  • В ответном полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл в Мюнхене вничью с «Баварией» (1:1) и вышел в финал, Сафонов отразил пять ударов по своим воротам.
  • Нигматуллин отметил, что Сафонов стал основным вратарем и доказывает это от матча к матчу, играя в ключевых встречах парижской команды.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил РИА Новости, что российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов заслуженно вышел в финал Лиги чемпионов - он провел хороший матч против "Баварии" и на данный момент является вратарем номер один, поскольку играет во всех ключевых встречах парижской команды.
В ответном полуфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" в среду сыграл в Мюнхене вничью с "Баварией" (1:1) и вышел в финал. Сафонов отразил пять ударов по своим воротам.
"Безусловно, можно уверенно поздравить Сафонова с заслуженным выходом в финал Лиги чемпионов. Нельзя недооценивать его вклад. Он провел хороший матч и выручил в сложных ситуациях. Нойер провел тоже классный матч, тоже много было хороших спасений. Оба вратаря показали высокий класс игры", - сказал Нигматуллин.
"Что касается Матвея, он стал основным вратарем. Безусловно, он доказывает это от матча к матчу. В таких командах доказывать нужно постоянно. В целом он вратарь номер один, потому что он играет во всех последних матчах, играет в ключевых матчах. Но в этой команде расслабляться нельзя, потому что на следующий сезон наверняка будет усиление еще в этой линии", - отметил Нигматуллин.
