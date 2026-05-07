Нигматуллин призвал оценить по достоинству вклад Сафонова в успехи "ПСЖ"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил РИА Новости, что российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов заслуженно вышел в финал Лиги чемпионов - он провел хороший матч против "Баварии" и на данный момент является вратарем номер один, поскольку играет во всех ключевых встречах парижской команды.

"Что касается Матвея, он стал основным вратарем. Безусловно, он доказывает это от матча к матчу. В таких командах доказывать нужно постоянно. В целом он вратарь номер один, потому что он играет во всех последних матчах, играет в ключевых матчах. Но в этой команде расслабляться нельзя, потому что на следующий сезон наверняка будет усиление еще в этой линии", - отметил Нигматуллин.