КХЛ назвала имя лучшего нападающего по итогам полуфиналов Кубка Гагарина

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Максим Шалунов из ярославского "Локомотива" признан лучшим нападающим полуфинальных серий плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Россиянин набрал 6 очков (5 голов + 1 передача) при показателе полезности "+4". В шестом матче серии против омского "Авангарда" он оформил дубль на последней минуте основного времени и перевел игру в овертайм.
Лучшим защитником стал Митчелл Миллер из казанского "Ак Барса", который в пяти матчах полуфинальной серии отдал пять передач.
Лучшим вратарем лига признала Никиту Серебрякова из "Авангарда", который в полуфиналах в среднем отражал 93,8% бросков.
Защитник "Ак Барса" Степан Терехов признан лучшим новичком. Он завершил серию с показателем полезности "+3", заблокировал семь бросков, совершил один отбор и один перехват.