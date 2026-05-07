Рейтинг@Mail.ru
КХЛ назвала имя лучшего нападающего по итогам полуфиналов Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:18 07.05.2026 (обновлено: 13:24 07.05.2026)
КХЛ назвала имя лучшего нападающего по итогам полуфиналов Кубка Гагарина

Шалунов признан лучшим нападающим по итогам полуфиналов Кубка Гагарина

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкМаксим Шалунов
Максим Шалунов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Максим Шалунов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Шалунов из ярославского "Локомотива" признан лучшим нападающим полуфинальных серий плей-офф КХЛ.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Максим Шалунов из ярославского "Локомотива" признан лучшим нападающим полуфинальных серий плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.
Россиянин набрал 6 очков (5 голов + 1 передача) при показателе полезности "+4". В шестом матче серии против омского "Авангарда" он оформил дубль на последней минуте основного времени и перевел игру в овертайм.
Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) - Авангард (Омск) - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Локомотив" и "Авангард" провели самый длинный седьмой матч в плей-офф КХЛ
6 мая, 23:54
Лучшим защитником стал Митчелл Миллер из казанского "Ак Барса", который в пяти матчах полуфинальной серии отдал пять передач.
Лучшим вратарем лига признала Никиту Серебрякова из "Авангарда", который в полуфиналах в среднем отражал 93,8% бросков.
Защитник "Ак Барса" Степан Терехов признан лучшим новичком. Он завершил серию с показателем полезности "+3", заблокировал семь бросков, совершил один отбор и один перехват.
Хоккеисты Локомотива празднуют гол - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Локомотив" снова в финале! Чемпион героически добил "Авангард!
Вчера, 00:00
 
ХоккейСпортНикита СеребряковМаксим ШалуновАвангардАк БарсЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала