КХЛ назвала имя лучшего нападающего по итогам полуфиналов Кубка Гагарина

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Максим Шалунов из ярославского "Локомотива" признан лучшим нападающим полуфинальных серий плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте организации.

Защитник "Ак Барса" Степан Терехов признан лучшим новичком. Он завершил серию с показателем полезности "+3", заблокировал семь бросков, совершил один отбор и один перехват.