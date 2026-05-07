"Локомотив" снова в финале! Чемпион героически добил "Авангард!

"Локомотив" обыграл "Авангард" и добыл решающую победу в великой серии полуфинала плей-офф КХЛ. Действующие обладатели Кубка Гагарина третий раз подряд вышли в финал турнира, где сыграют с "Ак Барсом".

И снова седьмой матч!

О скоротечности текущего розыгрыша Кубка Гагарина не сказал только ленивый, но здорово, что ярославский "Локомотив" и омский "Авангард" снова сошлись друг с другом на пути к главному трофею Континентальной хоккейной лиги. Команды стали спасителями этого плей-офф, выдав абсолютно сумасшедшую серию. Когда многие уже ждали "ястребов" в финале, действующие обладатели Кубка Гагарина сделали все, чтобы сохранить за собой этот почетный статус, и оформили яркий камбэк.

После громких 4:0 в Ярославле "Локомотив" устроил погром в Омске. 2:0 — с таким счетом хозяева арены вели за 33 секунды до конца основного времени встречи, когда уже Омск и остальная часть фанатов "Авангарда" по всей стране праздновали свой первый за последние пять лет выход в финал плей-офф, как вдруг герой "железнодорожников" Максим Шалунов при поддержке не менее статусных героев ярославской команды Александра Радулова и Рушана Рафикова в течение 22 секунд забросил две подряд шайбы и перевел матч в дополнительное время, после чего уже Шалунов выступил в роли ассистента при победном голе Рафикова во втором овертайме. В итоге вместо победы "Авангарда" в шести матчах серии счет в противостоянии стал 3-3, и Ярославль увидел седьмую игру знатной дуэли.

« "Седьмая игра – это как коробка с сюрпризом: открываешь ее, и неизвестно, что из нее выскочит. Никогда не знаешь, что ожидать от седьмой игры. Могу только сказать, что "Арена 2000" в Ярославле будет греметь, она будет наэлектризована. У нас великолепные болельщики, они придадут нам энергии", — говорил Боб Хартли после безумного матча в Омске.

Для розыгрыша Кубка Гагарина-2026 серия "Локомотив" — "Авангард" стала первой и пока единственной за весь плей-офф, которая продлилась до семи матчей. Даже символично, что это случилось именно с ярославцами и омичами. В предыдущих двух сезонах, когда соперники встречались друг с другом на стадиях вторых раундов, они также сыграли по семь матчей. Причем прошли они идентично: "Локомотив" после четырех матчей вел со счетом 3-1, затем "Авангард" отыграл два матча, но в седьмой игре омичи все же уступили "железнодорожникам". Примечательно, что по похожему, но зеркальному пути соперники прошли в этом году: теперь уже "Авангард" вел 3-1 в серии, а "Локомотив" выиграл пятый и шестой матчи.

Проклятье для Буше, победный опыт Хартли

Сразу после завершения безумного матча в Омске многие вспомнили печальную статистику наставника "Авангарда" Ги Буше в его тренерской карьере: на профессиональном уровне он проиграл все полуфиналы. В 2010 году его "Гамильтон Бульдогс" уступил в семи матчах полуфинала плей-офф АХЛ, хотя подопечные Буше вели со счетом 2-0 в серии. Примечательно, что и "Авангард" в битве с "Локо" тоже вел 2-0 после первых двух матчей. В Швейцарии Буше вместе с "Берном" также дошел до полуфинала плей-офф в 2015 году, но без шансов уступил "Давосу" (0-4).

Наконец, были провалы и в НХЛ: что "Тампа-Бэй Лайтнинг" в Кубке Стэнли-2011, что "Оттава Сенаторз" в плей-офф 2017-го под руководством канадского специалиста проиграли в полуфинала турнира по итогам семи матчей в сериях против "Бостон Брюинз" и "Питтсбург Пингвинз" соответственно. Интересно, что "Бостон" в 2011-м и "Питтсбург" в 2017-м после побед в битвах с командами Ги Буше впоследствии становились чемпионами.

Что касается визави тренера "Авангарда", то у Боба Хартли имеется свой козырь — успешная игра в седьмых матчах серии. Так, опытный специалист на пути к своему первому крупному успеху — победе в плей-офф АХЛ в сезоне-1996/97 — вместе с "Херши Беарс" выиграл две серии с семью матчами в каждой, а через четыре года под его руководством "Колорадо Эвеланш" стал чемпионом НХЛ, обыграв "Нью-Джерси Девилз" Александра Могильного, Сергея Брылина и Сергея Немчинова в семи матчах финальной серии Кубка Стэнли.

Добился Хартли успеха и в Европе. Например, вместе с ним "Цюрих Лайонс" в плей-офф Национальной лиги Швейцарии одолели "Берн" в семи матчах финальной серии, а уже в "Авангарде" команда канадского тренера на пути к чемпионскому финалу Кубка Гагарина-2021 выиграла у "Ак Барса" в овертайме седьмого матча серии полуфинала плей-офф.

Великая победа "Локомотива"!

И "Локомотив", и "Авангард" подошли к решающему матчу серии без изменений. Боб Хартли оставил активным стартовое звено с тройкой Рихарда Паника, Байрона Фрэза и Никиты Кирьянова, а Ги Буше остался верен любимой схеме с 11 нападающими и 8 защитниками.

Несмотря на то, что седьмой и самый ответственный матч противостояния предполагал максимально осторожную и аккуратную игру, команды стартовали с места в карьер и уже в дебюте встречи обменялись голами. Причем "железнодорожники" свою шайбу забросили в первой же смене, но в не самой очевидной ситуации.

После небольшой неразберихи в средней зоне Паник подхватил шайбу у правого борта и попытался перевести игру в чужую зону вбросом шайбы. Вероятно, словацкий форвард даже не рассчитывал, что из этого выйдет что-то опасное, но неожиданный отскок шайбы от борта в центр между кругами вбрасывания, где оказался один Кирьянов, привел к голевой ситуации. Такой отскок защитники "Авангарда" предугадать не смогли, и Кирьянов оказался по сути один перед Никитой Серебряковым. Подготовив бросок, форвард "Локомотива" открыл счет уже на 25-й секунде встречи.

"Авангард" после такого удара не расклеился. Более того — омичи даже встрепенулись и приступили к активным действиям в атаке. Благодаря этому подопечным Ги Буше удалось оперативно ответить на обидный гол и восстановить равновесие.

После выигранного вбрасывания в чужой зоне "ястребы" бросились на ворота Даниила Исаева. Александр Волков, выкатываясь из-за ворот, прострелил в район левого круга вбрасывания, откуда сходу бросил Дамир Шарипзянов. С выстрелом капитана "Авангарда" голкипер "Локомотива" справился, но отбил шайбу перед собой. Первым на добивании оказался все тот же Волков — форвард омичей исправился за проброс в прошлом матче, который привел ко второму и спасительному голу Шалунова, и точным броском позволил "ястребам" быстро сравнять счет.

"Авангард" в принципе предпочел придерживаться такой тактики, когда включаться в игру и действовать активно "приходилось" лишь по необходимости. В этом плане показательным стал второй период, который по традиции прошел с полной инициативой "Локомотива". Омичи будто намерено перешли на игру без шайбы и, оберегая свои ворота, ожидали своих шансов. Пока "железнодорожники" упирались в стену и никак не могли ее пробить, подопечные Ги Буше легко убегали в контратаки и довольно опасно атаковали владения Исаева.

Так в дебюте второй 20-минутки опаснейший контрвыпад организовал Константин Окулов. Защитник "Локомотива" Данил Мисюль ошибся, не обработав и потеряв шайбу на чужой синей линии, и Волков одной передачей вывел Окулова один на один с вратарем ярославцев. Звезда омичей и лучший бомбардир текущего розыгрыша Кубка Гагарина технично сыграл при реализации момента, но Исаев прочитал действия Окулова и оформил эффектное спасение.

Впрочем, чуть позднее все тот же Окулов все-таки взял свое в личной дуэли против Исаева. Несколько минут спустя форвард "Авангарда" обокрал Егора Сурина в нейтральной зоне, продвинулся вперед и классно бросил из границ правого круга вбрасывания из-под Рушана Рафикова. Шайба влетела в дальний угол ворот — Исаев не смог выручить в этом моменте.

Таким же образом "Авангард" организовал и свой третий гол во втором периоде: пока "Локомотив" бился лбом в омскую стену, то и дело втыкаясь в борт, "ястребы" пользовались редкими походами в чужую зону и действовали очень эффективно.

Едва ворвавшись в чужую зону в середине матча, подопечные Ги Буше провели яркую атаку. Николай Прохоркин бросил с острого угла от левого борта, после чего шайба затесалась на пятаке. Волков не дал Исаеву зафиксировать шайбу и ловким движением клюшкой прокинул ее чуть дальше, где первым на подборе оказался Джозеф Чеккони. С первым броском защитника "Авангарда" вратарь "Локомотива" справился, а со вторым — нет. Чеккони даже сам не сразу поверил, что ему удалось забить: американец выстрелил практически с нулевого угла, и шайба влетела в дальний угол ворот.

Но было бы максимально несправедливо, отдай "Локомотив" этот матч при всех обстоятельствах. И "железнодорожники" нашли в себе силы добиться желаемого. 30 секунд до конца перерыва уже вошли в историю в предыдущем матче серии, они дали о себе знать и сегодня. И снова Максим Шалунов преподал "Авангарду" урок, что уходить с головой в раздевалку раньше времени — большая ошибка.

Александр Полунин при входе в зону буквально выгрыз шайбу у двоих игроков омской команды и, оценив ситуацию, отпасовал в центр, где Шалунов оказался совсем один. У Максима было полно времени, чтобы подготовить качественный бросок, и он его исполнил, оформив свой 252-й гол в карьере в КХЛ, выйдя на чистое восьмое в списке лучших снайперов в истории лиги и опередив в этом рейтинге легендарного Сергея Широкова.

"Авангард" в третьем периоде попытался проявить чуть больше инициативы и лишить "Локомотив" владения шайбой, максимально ограничив возможности "железнодорожников". Омичи активно прессинговали в средней зоне и выстраивали мощные редуты у своей синей линии. Но как и в предыдущей игре, подопечных Ги Буше подвел проброс.

После вбрасывания в чужой зоне ярославцы успешно отборолись за шайбу, и Мартин Гернат, подхвативший снаряд на синей линии, отпасовал на Егора Сурина. Молодой форвард "Локомотива", для которого этот сезон складывался довольно неудачно решился на нестандартный прием и набросил на ворота с неудобной руки. Выигравший борьбу на пятаке Максим Березкин смутил Серебрякова, и шайба влетела в ворота.

"Локомотив" уже отыграл отставание в счете 1-3 в серии, сделав счет 3-3. То же самое "железнодорожники" сделали и в отдельной игре. И вновь исход матча — а также и всего противостояния — решился за пределами основного времени. Лучшего сценария для серии, которая была достойна финала Кубка Гагарина, было не придумать.

Как и в предыдущем матче, победный гол снова случился во втором овертайме. Что в первой, что во второй дополнительной 20-минутках на первый план вышла уже не тактика и схемы, а характер хладнокровие и соревнование в том, кто кого перетерпит и превзойдет ментально.

Ключевой эпизод случился в середине второго овертайма. "Авангард" большими силами навалился на ворота "Локомотива" и устроил пожар перед глазами Исаева. Шайба пролетела над голкипером ярославцев и оказалась за воротами, куда ворвался Александр Волков. Форвард омичей потерял равновесие и в падении попытался прострелить на пятак. Вместо потенциально голевой передачи Волков выкатил шайбу Максиму Березкину, который моментально организовал контратаку "два в одного". Обыгравшись с Артуром Каюмовым, Березкин вошел в зону и мощно бросил с кистей. Серебряков не сдюжил, и "Локомотив" отпраздновал победный гол.

4:3 в матче, 4-3 в серии — "Локомотив" третий сезон подряд обыграл "Авангард" в семиматчевой серии плей-офф и третий раз подряд дошел до финала Кубка Гагарина. Действующие чемпионы КХЛ в решающей битве сезона сойдутся с одним из самых титулованных клубов лиги — казанским "Ак Барсом", который накануне вынес из плей-офф сильнейший клуб регулярного сезона "Металлург" (4-1). Лишь однажды "Локомотив" и "Ак Барс" играли друг с другом в плей-офф — как раз в финале Кубка Гагарина в самом первом сезоне лиги в 2009 году. Тогда в семи матчах сильнее оказались казанцы, ставшие первыми в истории обладателями Кубка Гагарина.