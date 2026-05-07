Хантавирусы вряд ли начнут мутировать, считает эксперт

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, является низкой, сообщил РИА Новости директор "Федерального научно-исследовательского института вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора Александр Семенов.
"Вероятность того, что хантавирусы Евразии начнут мутировать и передаваться от человека к человеку, низкая. Роспотребнадзор продолжает мониторировать хантавирусную инфекцию на территории Российской Федерации", - сказал Семенов.
Эксперт Роспотребнадзора отметил, что скорость генетических изменений у хантавирусов не такая высокая, как у вирусов гриппа или возбудителя коронавирусной инфекции.
Он уточнил, что соблюдая меры личной гигиены и борясь с грызунами, можно избежать заболевания. Также в качестве профилактики на очаговых территориях в регионах России должны проводиться специальные обработки.
"Для предотвращения завоза и распространения опасных инфекционных заболеваний на постоянной основе проводится мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах", - подчеркнул он.
Нидерландская авиакомпания KLM в среду сообщила, что 25 апреля в Йоханнесбурге сняла с рейса пассажирку, которая ранее была на круизном лайнере MV Hondius и позднее скончалась от хантавируса в ЮАР. В четверг стало известно, что стюардессу KLM госпитализировали в Амстердаме после контакта с женщиной, скончавшейся от хантавируса.