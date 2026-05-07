Немецкий тренер Хюрцелер продлил контракт с "Брайтоном" до лета 2029 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий тренер Фабиан Хюрцелер продлил контракт с "Брайтоном" до лета 2029 года.
- Хюрцелер возглавил "Брайтон" летом 2024 года и стал самым молодым главным тренером в истории Английской премьер-лиги.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возглавляющий "Брайтон" немецкий специалист Фабиан Хюрцелер продлил контракт с английским футбольным клубом до лета 2029 года, сообщается на сайте "чаек".
Хюрцелер возглавил "Брайтон" летом 2024 года. Тогда ему был 31 год, и он стал самым молодым главным тренером в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), опередив валлийца Криса Коулмана, который возглавил в 2003 году "Фулхэм" в возрасте 32 лет.
До работы в Англии Хюрцелер возглавлял немецкий "Санкт-Паули" и вывел клуб в Бундеслигу. Также он работал ассистентом в молодежных сборных Германии.
Под руководством немецкого тренера "Брайтон" провел 85 матчей, одержал 37 побед, 24 раза сыграл вничью и потерпел 24 поражения. Команда с 50 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны еврокубков на один балл за три тура до конца сезона АПЛ.