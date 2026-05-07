Немецкий тренер Хюрцелер продлил контракт с "Брайтоном" до лета 2029 года

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Возглавляющий "Брайтон" немецкий специалист Фабиан Хюрцелер продлил контракт с английским футбольным клубом до лета 2029 года, сообщается на сайте "чаек".

Под руководством немецкого тренера "Брайтон" провел 85 матчей, одержал 37 побед, 24 раза сыграл вничью и потерпел 24 поражения. Команда с 50 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны еврокубков на один балл за три тура до конца сезона АПЛ.