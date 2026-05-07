Вальверде наложили швы на лицо после драки с партнером по "Реалу"
17:53 07.05.2026 (обновлено: 18:24 07.05.2026)
Вальверде наложили швы на лицо после драки с партнером по "Реалу"

As: Вльверде получил рассечение в драке с партнером по "Реалу" Тчуамени

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде получил рассечение на лице в потасовке с французским хавбеком Орельеном Тчуамени во время тренировки мадридского футбольного клуба «Реал».
  • Конфликт между игроками начался из-за фола и продолжился несколькими жесткими подкатами, а также словесной перепалкой, которая привела к драке и госпитализации Вальверде.
  • Руководство «Реала» созвало экстренное совещание из-за инцидента.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уругвайский полузащитник Федерико Вальверде получил рассечение на лице в потасовке с французским хавбеком Орельеном Тчуамени во время тренировки мадридского футбольного клуба "Реал", сообщает As.
В среду сообщалось, что Вальверде и Тчуамени устроили стычку на тренировочной базе команды. Ее спровоцировал фол, после которого игроки начали толкать друг друга и вступили в перепалку. В четверг конфликт продолжился, и новый инцидент был "очень серьезным". Драка потребовала вмешательства нескольких игроков и в конечном итоге привела к госпитализации уругвайца. Руководство "Реала" созвало экстренное совещание из-за инцидента.
По данным источника, в четверг Вальверде отказался пожать руку Тчуамени в раздевалке. Этот жест создал враждебную атмосферу во время тренировки, в ходе которой между игроками произошло несколько очень жестких подкатов. Вернувшись в раздевалку, после словесной перепалки Вальверде и Тчуамени вступили в кулачный бой. Вальверде получил значительную рану от удара, которая начала кровоточить. Аргентинца отвезли в больницу, где ему наложили швы на лицо.
Ранее на этой неделе конфликт на тренировке произошел между другими игроками "Реала" - Антонио Рюдигером и Альваро Каррерасом. Позже Каррерас сообщил, что инцидент был единичным случаем и ситуация улажена.
В воскресенье "Реал" в гостях сыграет с "Барселоной", в случае потери очков мадридской командой "сине-гранатовые" станут чемпионами Испании.
