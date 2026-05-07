Тюкавина признали лучшим игроком РПЛ в апреле

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) в апреле, сообщается в Telegram-канале соревнований.
По итогам пяти сыгранных в апреле туров 23-летний Тюкавин забил четыре гола. Он одержал победу в голосовании болельщиков, набрав 33,95% голосов.
Тюкавин опередил в голосовании нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Барко (25,3%), полузащитника самарских "Крыльев Советов" Ивана Олейникова (12,63%), форварда "Краснодара" Джона Кордобу (11,62%), хавбека московского "Спартака" Романа Зобнина (8,56%) и вратаря казанского "Рубина" Евгения Ставера (7,93%).
У экспертов РПЛ голоса разделились между Кордобой и Зобниным, эксперты "Матч Премьер" выбрали Олейникова.